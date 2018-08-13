Официальный курс гривны установлен на уровне 27,24 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,24 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 13 августа установлены на таком уровне:
27.245640 грн за доллар;
31.212605 грн за евро;
0.407210 грн за российский рубль;
34.806362 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 12 августа курс доллара — продолжил рост, курс других валют — снизился.