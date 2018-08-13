Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,24 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,24 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 13 серпня встановлені на такому рівні:
27.245640 грн за долар;
31.212605 грн за євро;
0.407210 грн за російський рубль;
34.806362 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 12 серпня курс долара — продовжив зростання, курс інших валют — знизився.