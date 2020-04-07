Официальный курс гривны установлен на уровне 27,23 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. На 7 апреля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,23 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.236500 грн за доллар;
29.382700 грн за евро;
0.356360 грн за российский рубль;
33.468200 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 6 апреля курс всех валют упал.