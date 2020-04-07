Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,23 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. На 7 квітня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,23 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.236500 грн за долар;
29.382700 грн за євро;
0.356360 грн за російський рубль;
33.468200 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 6 квітня курс усіх валют впав.