Официальный курс гривны установлен на уровне 27,15 грн / долл
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,15 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 2 декабря установлены на таком уровне:
27,155849 грн за доллар;
32,176965 грн за евро;
0,463560 грн за российский рубль;
36,570967 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 1 декабря, курс валют не изменился.