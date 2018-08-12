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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Официальный курс гривны установлен на уровне 27,11 грн/доллар

Киев • УНН

 • 13164 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,11 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Официальный курс гривны установлен на уровне 27,11 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 12 августа установлены на таком уровне:

27.111393 грн за доллар;

31.430238 грн за евро;

0.409010 грн за российский рубль;

34.945784 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 11 августа курс всех валют — остался неизменным.

Украинские Национальные Новости

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