Официальный курс гривны установлен на уровне 27,11 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,11 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 12 августа установлены на таком уровне:
27.111393 грн за доллар;
31.430238 грн за евро;
0.409010 грн за российский рубль;
34.945784 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 11 августа курс всех валют — остался неизменным.