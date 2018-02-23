Официальный курс гривны установлен на уровне 27,07 грн/долл
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,07 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 23 февраля установлены на таком уровне:
27,071843 грн за доллар;
33,233394 грн за евро;
0,476950 грн за российский рубль;
37,618594 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 22 февраля, курс всех валют вырос.