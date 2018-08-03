Официальный курс гривны установлен на уровне 27,01 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,01 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 3 августа установлены на таком уровне:
27.011867 грн за доллар;
31.379686 грн за евро;
0.427840 грн за российский рубль;
35.200725 грн за фунт стерлингов.
По сравнению со 2 августа курс всех валют, кроме доллара (курс которого продолжил рост) — понизился.