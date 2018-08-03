Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,01 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,01 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 3 серпня встановлені на такому рівні:
27.011867 грн за долар;
31.379686 грн за євро;
0.427840 грн за російський рубль;
35.200725 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 2 серпня курс усіх валют, окрім долара (курс якого продовжив зростання) — понизився.