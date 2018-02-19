Официальный курс гривны установлен на уровне 26,99 грн/долл
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,99 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 19 февраля установлены на таком уровне:
26,990889 грн за доллар;
33,641444 грн за евро;
0,478940 грн за российский рубль;
37,883229 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 18 февраля, курс всех валют вырос.