Официальный курс гривны установлен на уровне 26,99 грн/долл

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 19 февраля установлены на таком уровне:

26,990889 грн за доллар;

33,641444 грн за евро;

0,478940 грн за российский рубль;

37,883229 грн за фунт стерлинг.

По сравнению с 18 февраля, курс всех валют вырос.