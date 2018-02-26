Официальный курс гривны установлен на уровне 26,98 грн/долл
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,98 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 26 февраля установлены на таком уровне:
26,988658 грн за доллар;
33,193350 грн за евро;
0,475480 грн за российский рубль;
37,745452 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 25 февраля, курс фунт стерлинга увеличился; курс доллара, евро и российского рубля - уменьшился.