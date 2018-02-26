Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,98 грн/дол
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,98 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 26 лютого встановлені на такому рівні:
26,988658 грн за долар;
33,193350 грн за євро;
0,475480 грн за російський рубль;
37,745452 грн за фунт стерлінг.
Порівняно з 25 лютого, курс фунт стерлінгу збільшився; курс долара, євро та російського рубля - зменшився.