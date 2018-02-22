Официальный курс гривны установлен на уровне 26,98 грн/долл
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,98 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег .
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 22 февраля установлены на таком уровне:
26,988039 грн за доллар;
33,227674 грн за евро;
0,476370 грн за российский рубль;
37,561097 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 21 февраля, курс всех валют уменьшился.