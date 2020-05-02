Официальный курс гривны установлен на уровне 26,97 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.971400 грн за доллар;

29.242400 грн за евро;

0.366300 грн за российский рубль;

33.471500 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 1 мая курс всех указанных валют не изменился.