Официальный курс гривны установлен на уровне 26,96 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. На 25 марта 2019 года, официальный курс гривни установлен на уровне 26,96 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 25 марта установлены на таком уровне:
26.960935 грн за доллар;
30.471249 грн за евро;
0.422780 грн за российский рубль;
35.477062 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 24 марта курс всех валют — снизился.