Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,96 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. На 25 березня 2019 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,96 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 25 березня встановлені на такому рівні:
26.960935 грн за долар;
30.471249 грн за євро;
0.422780 грн за російський рубль;
35.477062 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 24 березня курс усіх валют — знизився.