Официальный курс гривны установлен на уровне 26,96 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. На 9 февраля 2019 года, официальный курс гривни установлен на уровне 26,96 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 9 февраля установлены на таком уровне:
26.959350 грн за доллар;
30.585383 грн за евро;
0.408350 грн за российский рубль;
34.855137 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 8 февраля курс всех валют — остался неизменным.