Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,96 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. На 9 лютого 2019 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,96 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 9 лютого встановлені на такому рівні:
26.959350 грн за долар;
30.585383 грн за євро;
0.408350 грн за російський рубль;
34.855137 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 8 лютого курс усіх валют — залишився незмінним.