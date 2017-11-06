Официальный курс гривны установлен на уровне 26,96 грн / долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,96 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег .
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 6 ноября установлены на таком уровне:
26,962647 грн за доллар;
31,430358 грн за евро;
0,461460 грн за российский рубль;
35,345588 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 5 ноября, с курсом валют сложилась такая ситуация: доллар и евро подорожали, а стоимость фунта стерлинга и российского рубля уменьшилась.