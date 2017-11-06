Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,96 грн/дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,96 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 6 листопада встановлені на такому рівні:
26,962647 грн за долар;
31,430358 грн за євро;
0,461460 грн за російський рубль;
35,345588 грн за фунт стерлінг.
Порівняно з 5 листопада, з курсом валют склалася така ситуація: долар та євро подорожчали, а вартість фунта стерлінга і російського рубля зменшилась.