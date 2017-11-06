Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,96 грн/дол.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 6 листопада встановлені на такому рівні:

26,962647 грн за долар;

31,430358 грн за євро;

0,461460 грн за російський рубль;

35,345588 грн за фунт стерлінг.

Порівняно з 5 листопада, з курсом валют склалася така ситуація: долар та євро подорожчали, а вартість фунта стерлінга і російського рубля зменшилась.