Официальный курс гривны установлен на уровне 26,89 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. На 11 февраля 2019 года, официальный курс гривни установлен на уровне 26,89 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 11 февраля установлены на таком уровне:
26.899993 грн за доллар;
30.520732 грн за евро;
0.407190 грн за российский рубль;
34.884823 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 10 февраля курс всех валют (кроме фунта стерлингов — курс которого вырос) — снизился.