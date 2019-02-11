Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,89 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. На 11 лютого 2019 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,89 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 11 лютого встановлені на такому рівні:
26.899993 грн за долар;
30.520732 грн за євро;
0.407190 грн за російський рубль;
34.884823 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 10 лютого курс усіх валют (окрім фунту стерлінгів — курс якого зріс) — знизився.