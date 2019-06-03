Официальный курс гривны установлен на уровне 26,85 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. На 3 июня 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,85 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 3 июня установлены на таком уровне:
26.854695 грн за доллар;
29.945670 грн за евро;
0.410730 грн за российский рубль;
33.763285 грн за фунт стерлингов.
По сравнению со 2 июня курс евро — вырос, других валют — снизился.