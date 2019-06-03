Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,85 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. На 3 червня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,85 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 3 червня встановлені на такому рівні:
26.854695 грн за долар;
29.945670 грн за євро;
0.410730 грн за російський рубль;
33.763285 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 2 червня курс євро — зріс, інших валют — знизився.