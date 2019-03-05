Официальный курс гривны установлен на уровне 26,76 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. На 6 марта 2019 года, официальный курс гривни установлен на уровне 26,76 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 6 марта установлены на таком уровне:
26.762376 грн за доллар;
30.319096 грн за евро;
0.406720 грн за российский рубль;
35.108613 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 4 марта курс всех валют — снизился.