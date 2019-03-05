Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,76 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. На 6 березня 2019 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,76 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 6 березня встановлені на такому рівні:
26.762376 грн за долар;
30.319096 грн за євро;
0.406720 грн за російський рубль;
35.108613 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 4 березня курс усіх валют — знизився.