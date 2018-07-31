Официальный курс гривны установлен на уровне 26,75 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,75 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 31 июля установлены на таком уровне:
26.755214 грн за доллар;
31.260792 грн за евро;
0.426170 грн за российский рубль;
35.096881 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 30 июля курс доллара — снизился, курс других валют — вырос.