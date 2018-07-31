Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,75 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,75 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 31 липня встановлені на такому рівні:
26.755214 грн за долар;
31.260792 грн за євро;
0.426170 грн за російський рубль;
35.096881 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 30 липня курс долара — знизився, курс інших валют — зріс.