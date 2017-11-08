Официальный курс гривны установлен на уровне 26,75 грн / долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,75 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 8 ноября установлены на таком уровне:
26,751287 грн за доллар;
30,929838 грн за евро;
0,457630 грн за российский рубль;
35,132372 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 7 ноября, курс всех валют снизился.