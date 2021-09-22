Официальный курс гривны установлен на уровне 26,71 грн / доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. По состоянию на 22 сентября 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,71 грн / долл., Передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.708100 грн за доллар;
31.356600 грн за евро;
0.365160 грн за российский рубль;
36.528700 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 21 сентября курс всех валют вырос.