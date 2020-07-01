Официальный курс гривны установлен на уровне 26,67 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. На 1 июля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,67 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.667600 грн за доллар;
29.867700 грн за евро;
0.374560 грн за российский рубль;
32.726500 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 30 июня курс всех указанных валют снизился.