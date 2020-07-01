Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,67 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. На 1 липня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,67 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
26.667600 грн за долар;
29.867700 грн за євро;
0.374560 грн за російський рубль;
32.726500 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 30 червня курс усіх вказаних валют знизився.