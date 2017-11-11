Официальный курс гривны установлен на уровне 26,55 грн / долл
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,55 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 11 ноября установлены на таком уровне:
26,558575 грн за доллар;
30,887623 грн за евро;
0,448230 грн за российский рубль;
34,848897 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 10 ноября, ситуация с курсом валют осталась неизменной.