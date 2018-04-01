Официальный курс гривны установлен на уровне 26,54 грн/долл
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,54 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 1 апреля установлены на таком уровне:
26,543493 грн за доллар;
32,704238 грн за евро;
0,459530 грн за российский рубль;
37,380544 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 31 марта, курс всех валют не изменился.