Официальный курс гривны установлен на уровне 26,49 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. На 7 мая 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,49 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 7 мая установлены на таком уровне:
26.495920 грн за доллар;
29.672781 грн за евро;
0.405540 грн за российский рубль;
34.717188 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 6 мая курс всех валют (кроме российского рубля, курс которого упал) - вырос.