Официальный курс гривны установлен на уровне 26,49 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 7 мая установлены на таком уровне:

26.495920 грн за доллар;

29.672781 грн за евро;

0.405540 грн за российский рубль;

34.717188 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 6 мая курс всех валют (кроме российского рубля, курс которого упал) - вырос.