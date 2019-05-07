Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,49 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. На 7 травня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,49 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 7 травня встановлені на такому рівні:
26.495920 грн за долар;
29.672781 грн за євро;
0.405540 грн за російський рубль;
34.717188 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 6 травня курс усіх валют (окрім російського рубля, курс якого впав) — зріс.