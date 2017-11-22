Официальный курс гривны установлен на уровне 26,49 грн / долл
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,49 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 22 ноября установлены на таком уровне:
26,492211 грн за доллар;
31,043573 грн за евро;
0,445540 грн за российский рубль;
35,078276грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 21 ноября, ситуация с курсом валют сложилась следующая: доллар вырос в цене, евро подешевело, курс российского рубля упал, а фунт стерлингов подорожал.