Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,49 грн/дол

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 22 листопада встановлені на такому рівні:

26,492211 грн за долар;

31,043573 грн за євро;

0,445540 грн за російський рубль;

35,078276грн за фунт стерлінг.

Порівняно з 21 листопада, ситуація з курсом валют склалась наступна: долар зріс в ціні, євро здешевшало, курс російського рубля впав, а фунт стерлінгів здорожчав.