Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,49 грн/дол
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,49 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 22 листопада встановлені на такому рівні:
26,492211 грн за долар;
31,043573 грн за євро;
0,445540 грн за російський рубль;
35,078276грн за фунт стерлінг.
Порівняно з 21 листопада, ситуація з курсом валют склалась наступна: долар зріс в ціні, євро здешевшало, курс російського рубля впав, а фунт стерлінгів здорожчав.