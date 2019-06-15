Официальный курс гривны установлен на уровне 26,42 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. На 15 июня 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,42 грн / долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 15 июня установлены на таком уровне:
26.417080 грн за доллар;
29.822242 грн за евро;
0.408730 за российский рубль;
33.527726 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 14 июня курс всех валют не менялся.