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Официальный курс гривны установлен на уровне 26,42 грн/доллар

Киев • УНН

 • 13302 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. На 15 июня 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,42 грн / долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Официальный курс гривны установлен на уровне 26,42 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 15 июня установлены на таком уровне:

26.417080 грн за доллар;

29.822242 грн за евро;

0.408730 за российский рубль;

33.527726 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 14 июня курс всех валют не менялся.

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