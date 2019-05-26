Официальный курс гривны установлен на уровне 26,33 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 26 мая установлены на таком уровне:

26.335723 за доллар;

29.335362 грн за евро;

0.408360 грн за российский рубль;

33.297800 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 25 мая курс валют не изменился.