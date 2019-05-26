Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,33 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. На 26 травня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,33 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 26 травня встановлені на такому рівні:
26.335723 за долар;
29.335362 грн за євро;
0.408360 грн за російський рубль;
33.297800 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 25 травня курс валют не змінився.