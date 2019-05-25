Официальный курс гривны установлен на уровне 26,33 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. На 25 мая 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,33 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 25 мая установлены на таком уровне:
26.335723 за доллар;
29.335362 грн за евро;
0.408360 грн за российский рубль;
33.297800 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 24 мая курс валют не изменился.