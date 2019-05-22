Официальный курс гривны установлен на уровне 26,30 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. На 23 мая 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,30 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 23 мая установлены на таком уровне:
26.304698 за доллар;
29.384978 грн за евро;
0.408360 грн за российский рубль;
33.286110 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 22 мая курс всех валют вырос.