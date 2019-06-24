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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Официальный курс гривны установлен на уровне 26,27 грн/доллар

Киев • УНН

 • 8865 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. На 24 июня 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,27 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Официальный курс гривны установлен на уровне 26,27 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 24 июня установлены на таком уровне:

26.266416 грн за доллар;

29.723076 грн за евро;

0.416070 за российский рубль;

33.237994 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 23 июня курс всех валют снизился.

Украинские Национальные Новости

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