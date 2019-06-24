Официальный курс гривны установлен на уровне 26,27 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. На 24 июня 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,27 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 24 июня установлены на таком уровне:
26.266416 грн за доллар;
29.723076 грн за евро;
0.416070 за российский рубль;
33.237994 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 23 июня курс всех валют снизился.