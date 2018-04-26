Официальный курс гривны установлен на уровне 26,27 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,27 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 26 апреля установлены на таком уровне:
26,270545 грн за доллар;
32,010659 грн за евро;
0,425440 грн за российский рубль;
36,633851 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 25 апреля, курс всех валют вырос.