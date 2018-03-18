Официальный курс гривны установлен на уровне 26,27 грн/долл
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,27 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 18 марта установлены на таком уровне:
26,272654 грн за доллар;
32,423082 грн за евро;
0,460770 грн за российский рубль;
36,644532 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 17 марта, курс всех валют не изменился.