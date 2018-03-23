Официальный курс гривны установлен на уровне 26,25 грн/долл
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,25 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 22 марта установлены на таком уровне:
26,253649 грн за доллар;
32,333994 грн за евро;
0,461890 грн за российский рубль;
37,080268 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 22 марта, курс всех валют, кроме доллара, вырос.