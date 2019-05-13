Официальный курс гривны установлен на уровне 26,20 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. На 13 мая 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,20 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 13 мая установлены на таком уровне:
26.205887 грн за доллар;
29.429211 грн за евро;
0.401750 грн за российский рубль;
34.120824 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 12 мая курс всех валют — остался неизменным.