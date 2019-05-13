Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,20 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. На 13 травня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,20 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 13 травня встановлені на такому рівні:
26.205887 грн за долар;
29.429211 грн за євро;
0.401750 грн за російський рубль;
34.120824 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 12 травня курс усіх валют — залишився незмінним.