Официальный курс гривны установлен на уровне 26,11 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. На 14 мая 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,11 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 14 мая установлены на таком уровне:
26.113216 грн за доллар;
29.364311 грн за евро;
0.398860 грн за российский рубль;
34.006151 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 13 мая курс всех валют — снизился.