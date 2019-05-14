Официальный курс гривны установлен на уровне 26,11 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 14 мая установлены на таком уровне:

26.113216 грн за доллар;

29.364311 грн за евро;

0.398860 грн за российский рубль;

34.006151 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 13 мая курс всех валют — снизился.